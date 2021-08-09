В Латвии предупредили о вероятных инцидентах между войсками России и НАТО во время учений "Запад 2021"

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" еще в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

Учения проведут на белорусских полигонах "Обуз-Лесновский", "Домановский", "Ружанский" и "Брестский" и девяти полигонах России ("Кирилловский", "Струги Красные", "Мулино", "Погоново", "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Дорогобуж", "Вольский"), сообщили в минобороны Беларуси.

К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек, в их числе около 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Кроме этого, военные задействуют до 350 единиц бронетанковой техники, около 140 танков, 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

В начале июля Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Представитель службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас сказал "Русской службе ВВС" 5 августа, что большинство мигрантов являются иракцами (около 2,8 тыс.). Среди нелегально пересекающих границу есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран.