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В Латвии предупредили о вероятных инцидентах между войсками России и НАТО во время учений "Запад 2021"

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К учениям "Запад 2021" на территории Беларуси привлекут около 140 танков
К учениям "Запад 2021" на территории Беларуси привлекут около 140 танков
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Российско-белорусские военные учения "Запад 2021", которые пройдут с 10-го по 16 сентября, а также наплыв мигрантов в Литву увеличивают вероятность инцидентов с войсками НАТО в странах Балтии и Польше. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Financial Times, которое опубликовано 8 августа.

Возрастает вероятность недопонимания и некоторых действий, не одобренных командованием во время российско-белорусских маневров, уточнил Ринкевичс.

По его словам, увеличение присутствия пограничников и воинских формирований на литовской, эстонской и польской границах Беларуси увеличивает вероятность возникновения инцидентов. Однако пока у сторон не наблюдается интереса перевести это в полномасштабную военную провокацию, отметил министр. 

Ринкевичс подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из России – "явный пример гибридной войны". Министра порадовало решение Ирака приостановить полеты в Минск, поскольку в сочетании с новой тактикой литовских пограничников возвращать мигрантов в Беларусь это привело к значительному снижению числа пересекающих границу в последние дни.

Контекст:

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" еще в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям. 

Учения проведут на белорусских полигонах "Обуз-Лесновский", "Домановский", "Ружанский" и "Брестский" и девяти полигонах России ("Кирилловский", "Струги Красные", "Мулино", "Погоново", "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Дорогобуж", "Вольский"), сообщили в минобороны Беларуси.

К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек, в их числе около 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Кроме этого, военные задействуют до 350 единиц бронетанковой техники, около 140 танков, 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

В начале июля Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Представитель службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас сказал "Русской службе ВВС" 5 августа, что большинство мигрантов являются иракцами (около 2,8 тыс.). Среди нелегально пересекающих границу есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран.

Теги: Россия, НАТО, Беларусь, Латвия, Польша, Литва, страны Балтии, военные учения, Эдгарс Ринкевичс, мигранты, российские военные
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