Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям", – написал он.

Крищенко напомнил, что за период его нахождения на посту главы киевской полиции в столице проходили тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, были раскрыты резонансные и серийные преступления, совершенствовался профессиональный уровень полицейских.

"Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения. Всегда считал и буду считать: самое ценное, что есть в жизни – это люди. Поэтому я благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневную нагрузку", – добавил он.

Крищенко заявил, что верит в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления.

"И я уверен, что вы и впредь будете работать, не сбавляя темп и обороты. Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!" – завершил свой пост он.