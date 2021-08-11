Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям", – написал он.
Крищенко напомнил, что за период его нахождения на посту главы киевской полиции в столице проходили тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, были раскрыты резонансные и серийные преступления, совершенствовался профессиональный уровень полицейских.
"Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения. Всегда считал и буду считать: самое ценное, что есть в жизни – это люди. Поэтому я благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневную нагрузку", – добавил он.
Крищенко заявил, что верит в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления.
"И я уверен, что вы и впредь будете работать, не сбавляя темп и обороты. Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!" – завершил свой пост он.
О том, что Крищенко подал заявление об уходе в отставку, 5 августа написали сразу несколько украинских СМИ. По информации "Сегодня", причина отставки – пенсия.
Спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис тогда назвала эти сообщения слухами. "Полиция Киева, в том числе начальник Андрей Крищенко, работают в штатном режиме", – сказала она.
Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой не позволил сепаратистам, взявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.
Пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.
С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.
13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.
Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.