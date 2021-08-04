Кабмин уволил Геращенко с должности замглавы МВД Украины

"Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины", – проинформировал депутат.
Источник "РБК-Украина" в Кабмине уточнил, что Геращенко уволили по собственному желанию.
Правительство назначило двух заместителей главы МВД, ими стали Богдан Драпьятый и Мэри Акопян.
ZN.UA со ссылкой на источники писало, что Кабмин 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. По информации издания, кроме Драпьятого и Акопян речь шла о назначении Игоря Бондаренко.
Геращенко назначили заместителем главы МВД 25 сентября 2019 года.
До 29 августа 2019 года Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии "Народный фронт", с 2014-го занимал должность советника бывшего главы МВД Арсена Авакова. В парламент нового созыва не баллотировался, но говорил, что останется в украинской политике.