СМИ назвали имена трех вероятных заместителей Монастырского

По информации издания, речь идет о Богдане Драпьятом, Игоре Бондаренко и Мэри Акопян.
Драпьятый – глава секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
"Драпьятый стал руководителем секретариата во время председательства в этом комитете Андрея Кожемякина. В аппарат ВР попал помощником Виктора Шемчука, который в 2007 году некоторое время был постоянным представителем президента в АР Крым. Помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый, отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады", – отметили журналисты.
Бондаренко является директором департамента информатизации МВД, а Акопян возглавляет департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.
"Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этой должности логично заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-министра Арсена Авакова отвечала за международку. В свою очередь, Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", – пишет ZN.UA.
По информации издания, должность заместителя главы МВД может сохранить Антон Геращенко. Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту зама, однако "эта инициатива не вызвала у президента восторга". ZN.UA отметило, что Геращенко может остаться в МВД на должности советника.
13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.