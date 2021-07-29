СМИ назвали имена трех вероятных заместителей Монастырского

По информации издания, речь идет о Богдане Драпьятом, Игоре Бондаренко и Мэри Акопян.

Драпьятый – глава секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Драпьятый стал руководителем секретариата во время председательства в этом комитете Андрея Кожемякина. В аппарат ВР попал помощником Виктора Шемчука, который в 2007 году некоторое время был постоянным представителем президента в АР Крым. Помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый, отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады", – отметили журналисты.

Бондаренко является директором департамента информатизации МВД, а Акопян возглавляет департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

"Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этой должности логично заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-министра Арсена Авакова отвечала за международку. В свою очередь, Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", – пишет ZN.UA.

По информации издания, должность заместителя главы МВД может сохранить Антон Геращенко. Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту зама, однако "эта инициатива не вызвала у президента восторга". ZN.UA отметило, что Геращенко может остаться в МВД на должности советника.