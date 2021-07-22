Монастырский заверил, что дело судьи Колегаевой, которая попала в ДТП в Киеве, "не замнут"

"Вчера Audi судьи Деснянского районного суда Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "замятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! Для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг", – написал он.

ДТП произошло вечером 21 июля. В соцсетях сообщили, что за рулем Audi была судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева. Она сбила столб, врезалась в дерево и едва не сбила пешеходов.

Пресс-служба Патрульной полиции Киева проинформировала в Facebook, что машина въехала в дерево.

"Водитель и ее пассажирка сообщили, что в медицинской помощи не нуждаются. Женщина подтвердила патрульным, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. Во время общения с водительницей патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", однако женщина отказалась. В то же время гражданка дала согласие пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога", – говорится в сообщении.

Патрульные составили в отношении нее протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП). В случае подтверждения факта нахождения за рулем в состоянии опьянения в отношении женщины будет составлен протокол по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения).

В Деснянском райсуде заявили, что в автомобиле, которым управляла Колегаева, "оторвало колесо".

"Известно, что дорожно-транспортное происшествие было оформлено с соблюдением всех норм законодательства. Была вызвана полиция, оформлен протокол за нарушение правил дорожного движения и проведено освидетельствование на состояние опьянения в ближайшем учреждении здравоохранения. Обращаем внимание, что после того, как будут получены результаты всех экспертиз и выяснены обстоятельства аварии, можно сделать соответствующие выводы", - заявили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Виктория Москович сообщила "Укринформу", что Колегаева после ДТП ушла на больничный.