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Монастырский заверил, что дело судьи Колегаевой, которая попала в ДТП в Киеве, "не замнут"

Машина судьи врезалась в дерево, сообщали в соцсетях
Машина судьи врезалась в дерево, сообщали в соцсетях
Фото: Патрульна поліція Києва / Facebook

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в Facebook 22 июля, что дело судьи Деснянского райсуда Киева, которая попала в ДТП в Киеве, вероятно, в нетрезвом состоянии, "не замнут".

"Вчера Audi судьи Деснянского районного суда Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "замятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! Для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг", – написал он.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4104587706256001

ДТП произошло вечером 21 июля. В соцсетях сообщили, что за рулем Audi была судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева. Она сбила столб, врезалась в дерево и едва не сбила пешеходов.

Пресс-служба Патрульной полиции Киева проинформировала в Facebook, что машина въехала в дерево. 

"Водитель и ее пассажирка сообщили, что в медицинской помощи не нуждаются. Женщина подтвердила патрульным, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. Во время общения с водительницей патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", однако женщина отказалась. В то же время гражданка дала согласие пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога", – говорится в сообщении.

Патрульные составили в отношении нее протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП). В случае подтверждения факта нахождения за рулем в состоянии опьянения в отношении женщины будет составлен протокол по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения).

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/989854031761667

В Деснянском райсуде заявили, что в автомобиле, которым управляла Колегаева, "оторвало колесо".

"Известно, что дорожно-транспортное происшествие было оформлено с соблюдением всех норм законодательства. Была вызвана полиция, оформлен протокол за нарушение правил дорожного движения и проведено освидетельствование на состояние опьянения в ближайшем учреждении здравоохранения. Обращаем внимание, что после того, как будут получены результаты всех экспертиз и выяснены обстоятельства аварии, можно сделать соответствующие выводы", - заявили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Виктория Москович сообщила "Укринформу", что Колегаева после ДТП ушла на больничный.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, МВД, ДТП, авария, патрульная полиция, Денис Монастырский, судья, Светлана Колегаева
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