Монастырский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием и главой УПЦ МП Онуфрием

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.
Собеседники говорили о конструктивных взаимоотношениях между церковью и государством, а также – о необходимости обеспечения межконфессионального мира и правопорядка, сказано в релизе.
Также Монастырский, Епифаний и Онуфрий обсудили меры публичной безопасности во время массовых акций 27–28 июля, посвященных 1033-й годовщине крещения Руси.
"Монастырский заверил руководителей ПЦУ и УПЦ, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни и на территориях культовых сооружений, и вне их готово жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности", – сказано в сообщении.
Министр призвал глав церквей "к взвешенности и особой ответственности" при организации и проведения всех религиозных обрядов, в которых будут массово участвовать верующие, "выразил надежду на сотрудничество в этом и конструктивный диалог в будущем", добавили в МВД.
День Крещения Руси–Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу Президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
УПЦ МП сегодня организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. В прошлом году ход к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.