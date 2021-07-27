Монастырский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием и главой УПЦ МП Онуфрием

Монастырский и Епифаний (на фото), а также Онуфрий обсуждали мероприятия по случаю годовщины крещения Руси Фото: mvs.gov.ua

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

Собеседники говорили о конструктивных взаимоотношениях между церковью и государством, а также – о необходимости обеспечения межконфессионального мира и правопорядка, сказано в релизе.

Также Монастырский, Епифаний и Онуфрий обсудили меры публичной безопасности во время массовых акций 27–28 июля, посвященных 1033-й годовщине крещения Руси.

Фото: mvs.gov.ua

"Монастырский заверил руководителей ПЦУ и УПЦ, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни и на территориях культовых сооружений, и вне их готово жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности", – сказано в сообщении.

Министр призвал глав церквей "к взвешенности и особой ответственности" при организации и проведения всех религиозных обрядов, в которых будут массово участвовать верующие, "выразил надежду на сотрудничество в этом и конструктивный диалог в будущем", добавили в МВД.