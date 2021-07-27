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Монастырский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием и главой УПЦ МП Онуфрием

Монастырский и Епифаний (на фото), а также Онуфрий обсуждали мероприятия по случаю годовщины крещения Руси
Монастырский и Епифаний (на фото), а также Онуфрий обсуждали мероприятия по случаю годовщины крещения Руси
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 27 июля встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД. 

Собеседники говорили о конструктивных взаимоотношениях между церковью и государством, а также – о необходимости обеспечения межконфессионального мира и правопорядка, сказано в релизе. 

Также Монастырский, Епифаний и Онуфрий обсудили меры публичной безопасности во время массовых акций 27–28 июля, посвященных 1033-й годовщине крещения Руси.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

"Монастырский заверил руководителей ПЦУ и УПЦ, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни и на территориях культовых сооружений, и вне их готово жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности", – сказано в сообщении. 

Министр призвал глав церквей "к взвешенности и особой ответственности" при организации и проведения всех религиозных обрядов, в которых будут массово участвовать верующие, "выразил надежду на сотрудничество в этом и конструктивный диалог в будущем", добавили в МВД. 

Контекст:

День Крещения Руси–Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу Президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

УПЦ МП сегодня организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. В прошлом году ход к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Онуфрий, Крещение Руси-Украины, Денис Монастырский, митрополит Епифаний
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