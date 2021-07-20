Монастырский про убийство Шеремета: Выводы о качестве следствия можно будет сделать после приговора суда

Монастырский (на фото) заявил, что его позиция по делу об убийстве Шеремета "искренняя и открытая" Фото: president.gov.ua

"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия", – отметил глава МВД.

По словам Монастырского, его позиция по делу об убийстве Шеремета "искренняя и открытая".

"Поэтому родные, близкие, украинское общество – все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле", – подчеркнул глава правоохранительного ведомства.