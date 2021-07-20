ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Мать журналиста Шеремета сообщила, что власти и правоохранители не коммуницируют с ней

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Людмила Шеремет: О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я
Людмила Шеремет: О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я
Фото: radiosvoboda.org

Мать убитого в 2016 году в Киеве журналиста Павла Шеремета Людмила Шеремет рассказала, что власти как Украины, так и Беларуси и РФ не связывались с ней по поводу расследования убийства ее сына. Об этом она сказала в интервью "Украинской правде".

На вопрос о том, предлагал ли ей встретить кто-то из украинских властей, мать журналиста ответила, что к ней никто не обращался. 

"Единственное, я признательна [пятому президенту Петру] Порошенко за то, что он нас принимал дважды. И когда мы были на джазовом фестивале два года назад – он не был президентом, но тем не менее, он подошел ко мне и выразил свое уважение, а я ему", – ответила она.

По словам Шеремет, сейчас никакая коммуникация с ней со стороны власти и правоохранительных органов не ведется, но она и сама не видит в этом необходимости. 

"Ну о чем я могу говорить? И так все знают – надо проводить расследование... Что я могу просить? Проведите дело, расследуйте? Я понимаю, что это очень сложное дело и что действительно все не так просто, и я вижу, что все-таки что-то делается. О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я", – сказала она. 

Контактов с властями России и Беларуси, где также работал ее сын, у Людмилы Шеремет тоже не было. 

"Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я бы что-то ответила. Но нет, никакой заинтересованности не было", – отметила она. 

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).

В феврале 2017 года приоритетной версией полиция называла журналистскую деятельность Шеремета, а в декабре 2019 года основной версией стала дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного человека.

12 декабря 2019 года на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных, ими стали врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.

Все они были арестованы, позже их выпустили из СИЗО – Дугарь под личное обязательство, Кузьменко и Антоненко под домашний арест. Вину подозреваемые не признают. Их защита и СМИ обращали внимание на многочисленные нестыковки в доказательствах против них.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Теги: Петр Порошенко, убийство, Павел Шеремет, расследование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи
После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи
"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе
"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе
  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь
  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома
Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну
Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну
"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"
Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"
"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера
"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера
"Как бог, красив". 47-летний Цискаридзе показал свои обнаженные фото, сделанные актером Венсаном Пересом
"Как бог, красив". 47-летний Цискаридзе показал свои обнаженные фото, сделанные актером Венсаном Пересом
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж
"Вечернее море особенное". Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката
"Вечернее море особенное". Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
"Неприлично свежа, красива, счастлива". 57-летняя Байрак снялась в полотенце на голое тело
"Неприлично свежа, красива, счастлива". 57-летняя Байрак снялась в полотенце на голое тело
"Киса", "Мечта". Тина Кароль поделилась постельным снимком
"Киса", "Мечта". Тина Кароль поделилась постельным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS