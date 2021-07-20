Мать журналиста Шеремета сообщила, что власти и правоохранители не коммуницируют с ней

На вопрос о том, предлагал ли ей встретить кто-то из украинских властей, мать журналиста ответила, что к ней никто не обращался.
"Единственное, я признательна [пятому президенту Петру] Порошенко за то, что он нас принимал дважды. И когда мы были на джазовом фестивале два года назад – он не был президентом, но тем не менее, он подошел ко мне и выразил свое уважение, а я ему", – ответила она.
По словам Шеремет, сейчас никакая коммуникация с ней со стороны власти и правоохранительных органов не ведется, но она и сама не видит в этом необходимости.
"Ну о чем я могу говорить? И так все знают – надо проводить расследование... Что я могу просить? Проведите дело, расследуйте? Я понимаю, что это очень сложное дело и что действительно все не так просто, и я вижу, что все-таки что-то делается. О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я", – сказала она.
Контактов с властями России и Беларуси, где также работал ее сын, у Людмилы Шеремет тоже не было.
"Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я бы что-то ответила. Но нет, никакой заинтересованности не было", – отметила она.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).
В феврале 2017 года приоритетной версией полиция называла журналистскую деятельность Шеремета, а в декабре 2019 года основной версией стала дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного человека.
12 декабря 2019 года на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных, ими стали врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.
Все они были арестованы, позже их выпустили из СИЗО – Дугарь под личное обязательство, Кузьменко и Антоненко под домашний арест. Вину подозреваемые не признают. Их защита и СМИ обращали внимание на многочисленные нестыковки в доказательствах против них.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.