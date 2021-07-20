Мать журналиста Шеремета сообщила, что власти и правоохранители не коммуницируют с ней

Людмила Шеремет: О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я Фото: radiosvoboda.org

На вопрос о том, предлагал ли ей встретить кто-то из украинских властей, мать журналиста ответила, что к ней никто не обращался.

"Единственное, я признательна [пятому президенту Петру] Порошенко за то, что он нас принимал дважды. И когда мы были на джазовом фестивале два года назад – он не был президентом, но тем не менее, он подошел ко мне и выразил свое уважение, а я ему", – ответила она.

По словам Шеремет, сейчас никакая коммуникация с ней со стороны власти и правоохранительных органов не ведется, но она и сама не видит в этом необходимости.

"Ну о чем я могу говорить? И так все знают – надо проводить расследование... Что я могу просить? Проведите дело, расследуйте? Я понимаю, что это очень сложное дело и что действительно все не так просто, и я вижу, что все-таки что-то делается. О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я", – сказала она.

Контактов с властями России и Беларуси, где также работал ее сын, у Людмилы Шеремет тоже не было.

"Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я бы что-то ответила. Но нет, никакой заинтересованности не было", – отметила она.