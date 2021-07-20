"Чтобы не пострадали невинные люди". Мать Шеремета заявила, что не получила ответов на вопросы об убийстве ее сына

Людмила Шеремет: Если обвиняют людей, если их арестовывают, то надо иметь какие-то очень веские основания для этого Фото: pravda.com.ua

В конце 2019 года, когда были задержаны трое подозреваемых в убийстве, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получено "очень много ответов" на вопросы по этому делу.

На вопрос, получила ли мать погибшего эти ответы, она ответила: "Нет".

"Какие ответы? Если обвиняют людей, если их арестовывают, то надо иметь какие-то очень веские основания для этого. А люди уже столько сидят. Два года длится это, и все то же... Я только говорю о том, чтобы не пострадали невинные люди", – сказала она.

Она подчеркнула, что у нее нет "ни плохого, ни хорошего отношения" к задержанным, и, по ее мнению, с ее стороны иметь такое отношение было бы преступным – доказать их виновность или невиновность должны соответствующие органы и суд.

"Мне бы очень хотелось верить, чтобы люди не пострадали зря. Для этого же и идет суд – чтобы показать, что, да, они виновны, либо наоборот, оправдать людей, чтобы люди невиновные не пострадали", – сказала она.

Мать журналиста отметила также, что ей хотелось бы, чтобы судебный процесс проходил достойно и "адвокаты с той стороны не хамили адвокатам нашим". Она еще раз подчеркнула, что не заинтересована в том, чтобы пострадали невиновные.

На вопрос об аудиозаписях, на которых предположительно руководители КГБ Беларуси обсуждали слежку за Шереметом и его физическое устранение, мать журналиста отметила, что "в то время, когда такое происходило в стране", для нее не стали неожиданностью эти записи.

В то же время на вопрос о версии, которой она верит больше всего, она ответила: "Я ни во что не верю, ни во что".