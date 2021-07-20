США, Германия и Франция призвали к полному и справедливому расследованию убийства Шеремета

Со дня убийства Шеремета прошло пять лет Фото: EPA

"Сегодня мы чтим память журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад в Киеве", – говорится в сообщении посольства США в Украине.

Посольство призвало защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого они потеряли.

Today we honor journalist Pavel Sheremet, who was assassinated five years ago in Kyiv. It is up to all of us to protect the rights and freedoms of journalists, and to continue to ensure justice for the families and loved ones of those we have lost. pic.twitter.com/V1NjFuZeMt — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 20, 2021

Посольство Франции выразило надежду на то, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны.

"Франция отдает дань памяти погибшему. Искренние соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении французского посольства в Twitter.

20 липня 2021 року минає п’ять років від вбивства журналіста видання @ukrpravda_news Павла Шеремета. Франція віддає шану пам'яті загиблого і сподівається, що справу буде розкрито і винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним.#Шеремет pic.twitter.com/kKlZbgi6pw — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) July 20, 2021

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", – говорится в сообщении посольства Германии.