США, Германия и Франция призвали к полному и справедливому расследованию убийства Шеремета

"Сегодня мы чтим память журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад в Киеве", – говорится в сообщении посольства США в Украине.
Посольство призвало защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого они потеряли.
Today we honor journalist Pavel Sheremet, who was assassinated five years ago in Kyiv. It is up to all of us to protect the rights and freedoms of journalists, and to continue to ensure justice for the families and loved ones of those we have lost. pic.twitter.com/V1NjFuZeMt— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 20, 2021
Посольство Франции выразило надежду на то, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны.
"Франция отдает дань памяти погибшему. Искренние соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении французского посольства в Twitter.
20 липня 2021 року минає п’ять років від вбивства журналіста видання @ukrpravda_news Павла Шеремета. Франція віддає шану пам'яті загиблого і сподівається, що справу буде розкрито і винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним.#Шеремет pic.twitter.com/kKlZbgi6pw— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) July 20, 2021
"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", – говорится в сообщении посольства Германии.
П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину. #Шеремет #справа_Шеремета— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 20, 2021
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).
В феврале 2017 года приоритетной версией полиция называла журналистскую деятельность Шеремета, а в декабре 2019 года основной версией стала дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного человека.
12 декабря 2019 года на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных, ими стали врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.
Все они были арестованы, позже их выпустили из СИЗО – Дугарь под личное обязательство, Кузьменко и Антоненко под домашний арест. Вину подозреваемые не признают. Их защита и СМИ обращали внимание на многочисленные нестыковки в доказательствах против них.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.