Глава Нацполиции в Киеве Крищенко подал в отставку – СМИ

По информации изданий, глава столичной полиции написал рапорт об увольнении.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Контекст:

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой во время штурма не позволил сепаратистам, взявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.

Президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. Кабинет Министров Украины 4 августа уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.