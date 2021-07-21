Кабмин уволил Ярового из МВД. Он более семи лет был первым замом Авакова

Яровой был заместителем главы МВД с 2014 года Фото: МВС України / Facebook

Яровой служил в силовых структурах с 1992 года. В 2010-м он стал главой внутренних войск МВД.

В 2012 году был назначен советником министра службы министра МВД Украины. В 2012–2014 годах занимал должность советника министра департамента обеспечения деятельности министра, стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины.



В 2014 году его назначили первым заместителем министра внутренних дел Украины. С февраля 2014-го главой МВД был Арсен Аваков.