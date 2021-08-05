В полиции Киева не подтвердили отставку Крищенко

СМИ пишут, что Крищенко собрался на пенсию, но в полиции говорят – он продолжает работать Фото: Андрей Крищенко / Facebook

"Полиция Киева, в том числе и начальник Андрей Крищенко, работают в штатном режиме. Не знаю, откуда такие заявления. Будут изменения – будем информировать", – сказала она.

О том, что Крищенко написал заявление об уходе в отставку, сегодня написали сразу несколько украинских СМИ. По информации "Сегодня", причина отставки – пенсия.

Собеседники "Украинской правды" тоже говорят, что заявление Крищенко подал, но пока оно не подписано.

"Он пока работает, выполняет свои функции. Но главой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали", – сказал собеседник издания.