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ПОЛИТИКА

В полиции Киева не подтвердили отставку Крищенко

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СМИ пишут, что Крищенко собрался на пенсию, но в полиции говорят он продолжает работать
СМИ пишут, что Крищенко собрался на пенсию, но в полиции говорят – он продолжает работать
Фото: Андрей Крищенко / Facebook

Спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии "Сегодня" назвала слухами сообщения об отставке начальника Главного управления Нацполиции Киева Андрея Крищенко.

"Полиция Киева, в том числе и начальник Андрей Крищенко, работают в штатном режиме. Не знаю, откуда такие заявления. Будут изменения – будем информировать", – сказала она. 

О том, что Крищенко написал заявление об уходе в отставку, сегодня написали сразу несколько украинских СМИ. По информации "Сегодня", причина отставки – пенсия. 

Собеседники "Украинской правды" тоже говорят, что заявление Крищенко подал, но пока оно не подписано. 

"Он пока работает, выполняет свои функции. Но главой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали", – сказал собеседник издания. 

Контекст:

Крищенко занимает должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой во время штурма не позволил сепаратистамвзявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.

Пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. Кабинет Министров Украины 4 августа уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, отставка, Андрей Крищенко, пенсия, увольнение, Нацполиция
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