Решение об отставке Крищенко не принято – глава Нацполиции

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции – руководителя Киевского главка находится в компетенции главы МВД.

В агентстве обратили внимание на то, что Крищенко сегодня не присутствовал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, что для него несвойственно. Однако позже стало известно, что он не был на совещании, поскольку находится под Шевченковским районный судом, где полиция обеспечивает правопорядок в связи с предстоящим избранием меры пресечения представителям харьковского "Нацкорпуса".

Контекст:

О том, что Крищенко написал заявление об уходе в отставку, 5 августа написали сразу несколько украинских СМИ. По информации "Сегодня", причина отставки – пенсия.

Спикер столичной полции Юлия Гирдвилис назвала эти сообщения слухами. "Полиция Киева, в том числе начальник Андрей Крищенко, работают в штатном режиме", – сказала она.

Крищенко занимает должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой не позволил сепаратистам, взявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.

Пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.

13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.