Полиция на семь часов прерывала поиски главы "Белорусского дома в Украине" Шишова

В день исчезновения Шишова полиция искала его до 22.00 Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

"Поиски продолжались до 22 часов (22.00), местность – достаточно большая лесная территория, труднопроходимая... С наступлением темноты решили продолжать поиски с 5 утра. За ночь мы разбили всю территорию массива на квадраты, дополнительно задействовали сотрудников полиции и Нацгвардии, и примерно в 7.40 было найдено тело Шишова Виталия", – рассказал Клименко.

Исходя из заявления главы Нацполиции, правоохранители после получения сообщения о пропаже человека искали его несколько часов. Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Худецкая.

Она отметила, что "первые сутки после исчезновения очень важны для поисковых операций, поскольку дают больше шансов на спасение". По словам Худецкой, "семичасовой перерыв для работы специалистов в первые сутки поисков выглядит крайне неприятно".

"Очевидно, что поисковые операции не предусматривают полного комфорта и благоприятных условий. Сильную непогоду как причину еще можно понять, но "там темно и заросли"?.. Я не знаю, какое объяснение хуже: что пацаны не спешили по только им известным причинам или потому, что просто забили", – возмутилась журналистка.