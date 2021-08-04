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ПОЛИТИКА

Полиция на семь часов прерывала поиски главы "Белорусского дома в Украине" Шишова

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В день исчезновения Шишова полиция искала его до 22.00
В день исчезновения Шишова полиция искала его до 22.00
Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

Полиция делала семичасовой перерыв во время поисков главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, ночью его не искали, а утром нашли повешенным в киевском парке. Об этом на брифинге 3 августа сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Видеозапись мероприятия опубликована на YouTube-канале Нацполиции.

"Поиски продолжались до 22 часов (22.00), местность – достаточно большая лесная территория, труднопроходимая... С наступлением темноты решили продолжать поиски с 5 утра. За ночь мы разбили всю территорию массива на квадраты, дополнительно задействовали сотрудников полиции и Нацгвардии, и примерно в 7.40 было найдено тело Шишова Виталия", – рассказал Клименко.

Исходя из заявления главы Нацполиции, правоохранители после получения сообщения о пропаже человека искали его несколько часов. Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Худецкая.

Она отметила, что "первые сутки после исчезновения очень важны для поисковых операций, поскольку дают больше шансов на спасение". По словам Худецкой, "семичасовой перерыв для работы специалистов в первые сутки поисков выглядит крайне неприятно".

"Очевидно, что поисковые операции не предусматривают полного комфорта и благоприятных условий. Сильную непогоду как причину еще можно понять, но "там темно и заросли"?.. Я не знаю, какое объяснение хуже: что пацаны не спешили по только им известным причинам или потому, что просто забили", – возмутилась журналистка.  

https://www.facebook.com/olga.khudetska/posts/3079890165579226

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Теги: Киев, Украина, Беларусь, смерть, полиция, самоубийство, правоохранители, Нацполиция, брифинг, Игорь Клименко, исчезновение, Виталий Шишов
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