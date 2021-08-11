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Кабмин Украины назначил Камышина на должность и.о. главы правления "Укрзалiзницi"

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Камышин работал в компании SCM
Камышин работал в компании SCM
Фото: latifundist.com

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы правления "Укрзалiзницi" советника министра инфраструктуры Украины Александра Камышина. Об этом написал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства 11 августа.

Кроме того, правительство признало утратившим силу временное возложение исполнения обязанностей главы правления "Укрзалiзницi" на Ивана Юрика, а также временное возложение исполнения обязанностей члена правления "Укрзалiзницi"  "на Николая Иванинива.

Контекст:

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Юрик подал заявление об уходе с должности главы правления, набсовет удовлетворил его и рекомендовал назначить врио председателя правления "Укрзалізниці" Камышина

По информации "Интерфакса", Камышин в период с 2009 по 2012 года руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012 – 2019 годах работал в компании SCM, где занимал должность инвестиционного менеджера и члена наблюдательного совета транспортных холдингов группы. 

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Теги: Кабинет Министров, Укрзалізниця, Алексей Гончаренко, Александр Камышин
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