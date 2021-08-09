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Врио главы "Укрзалізниці" решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника Кубракова

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Юрик продолжит работать в "Укрзалізниці" в должности члена правления, ответственного за финансы
Юрик продолжит работать в "Укрзалізниці" в должности члена правления, ответственного за финансы
Фото: uz.gov.ua

Временно исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик подал заявление об освобождении от этих обязанностей, проинформировал сайт "Укрзалізниці" 9 августа.

Наблюдательный совет удовлетворил заявление Юрика, он продолжит работать в компании в должности члена правления, ответственного за финансы. Решение приняли на внеочередном заседании, которое провели на этих выходных. 

Также набсовет рекомендовал Кабмину удовлетворить заявление Юрика. 

Кроме того, наблюдательный совет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету Министров согласовать назначение новым временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. 

Его рекомендуют назначить на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления – в зависимости от того, что произойдет раньше. 

Контекст:

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Теги: Укрзалізниця, увольнение, набсовет, назначение, Александр Кубраков, Иван Юрик
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