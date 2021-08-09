Врио главы "Укрзалізниці" решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника Кубракова

Наблюдательный совет удовлетворил заявление Юрика, он продолжит работать в компании в должности члена правления, ответственного за финансы. Решение приняли на внеочередном заседании, которое провели на этих выходных.

Также набсовет рекомендовал Кабмину удовлетворить заявление Юрика.

Кроме того, наблюдательный совет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету Министров согласовать назначение новым временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Его рекомендуют назначить на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления – в зависимости от того, что произойдет раньше.