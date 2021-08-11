Аграрии ожидают улучшения сервиса после смены руководителя "Укрзалізниці" – глава Центра аграрной логистики

Аграрии не против повышения тарифов на перевозки, если эти средства будут вложены в развитие "Укрзалізниці", сказал Владислав Белах Фото: depositphotos.com

Об этом заявил глава общественной организации "Центр аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах, пишет "Главком".

"Мы четко понимаем, что урожай будет достаточно большим. Поэтому хотелось бы, чтобы железная дорога вовремя предоставляла сервис, необходимый аграриям. Это, пожалуй, главный вызов, который в этом году будет по аграрному направлению. Бесперебойная работа в этот сезон – основное, что требуется от железной дороги. Чтобы все объемы были вовремя вывезены, чтобы было необходимое количество вагонов, а сама логистика не была проблемной, как было несколько лет назад", – сказал он.

Аграрии не против повышения тарифов, если средства от этого повышения будут вложены в развитие "Укрзалізниці", добавил Белах.

"Состояние дороги достаточно плачевное и требует неотложного реформирования. И если весь рынок и все грузоотправители получат дивиденды с обновления состава и обновления инфраструктуры – то, я думаю, вопрос повышения тарифов нивелируется", – пояснил он.