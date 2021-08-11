Аграрии ожидают улучшения сервиса после смены руководителя "Укрзалізниці" – глава Центра аграрной логистики

Об этом заявил глава общественной организации "Центр аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах, пишет "Главком".
"Мы четко понимаем, что урожай будет достаточно большим. Поэтому хотелось бы, чтобы железная дорога вовремя предоставляла сервис, необходимый аграриям. Это, пожалуй, главный вызов, который в этом году будет по аграрному направлению. Бесперебойная работа в этот сезон – основное, что требуется от железной дороги. Чтобы все объемы были вовремя вывезены, чтобы было необходимое количество вагонов, а сама логистика не была проблемной, как было несколько лет назад", – сказал он.
Аграрии не против повышения тарифов, если средства от этого повышения будут вложены в развитие "Укрзалізниці", добавил Белах.
"Состояние дороги достаточно плачевное и требует неотложного реформирования. И если весь рынок и все грузоотправители получат дивиденды с обновления состава и обновления инфраструктуры – то, я думаю, вопрос повышения тарифов нивелируется", – пояснил он.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
9 августа стало известно, что врио главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик подал заявление об уходе с этой должности. Наблюдательный совет компании удовлетворил его и рекомендовал Кабмину назначить врио председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.
5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.
В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы.