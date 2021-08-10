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АМКУ неоднократно отмечал непрозрачную систему тарифообразования в "Укрзалізниці" – Кушнирук

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Кушнирук заявил о необоснованности тарифов "Укрзалізниці"
Кушнирук заявил о необоснованности тарифов "Укрзалізниці" 
Фото: Борис Кушнірук / Facebook

Деятельность "Укрзалізниці" в вопросе тарифообразования неэффективна, тарифная политика компании неоправданна и бессмысленна, считает экономист Борис Кушнирук.

В блоге для сайта LIGA.net 8 августа он написал, что сейчас обсуждается 30-процентное повышение тарифа на грузовые перевозки. 

"Причем грузовые перевозки – вполне прибыльный вид деятельности "Укрзалізниці", а некоторые виды грузовых перевозок вообще сверхприбыльные. Но ор по этому поводу раздается постоянно. Хотя, например, Антимонопольный комитет Украины неоднократно отмечал непрозрачность деятельности этой компании и непрозрачную систему ее тарифообразования", – добавил Кушнирук. 

По его словам, сейчас нужно начать "перезревшую как минимум на четверть века" реформу "Укрзалізниці" и разделение ее на отдельные бизнесы. 

"Вместо этого единственное, о чем с регулярностью говорят менеджеры этого монополиста и чиновники, – необходимость очередного повышения тарифов как на пассажирские, так и на грузовые перевозки", – возмутился Кушнирук. 

Эксперт считает, что ситуация с грузовыми перевозками абсурдна. 

"Абсурдность ситуации еще и в том, что услуги по локомотивной тяге являются монопольными. Там "Укрзалізниця" может делать все, что угодно, никоим образом не обеспечивая ни качество своих услуг, ни обоснованность тарифов на них. В то же время вагонный парк уже находится в значительной степени в частных руках, а потому неэффективная деятельность "Укрзалізниці" и завышение ее тарифов приводят к постоянной потере клиентов. Именно поэтому ее доля в услугах перевозки вагонами, если не ошибаюсь, уже ниже 20%. Причем грузоотправители не только переходят к частным компаниям, которые имеют свой вагонный парк, а еще и вообще отказываются от железнодорожных услуг, перевозя свои грузы по автодорогам и разрушая дорожное покрытие", – добавил он. 

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Мининфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы.  

Теги: экономика, Укрзалізниця, АМКУ, тарифы, Антимонопольный комитет, вагоны, реформа, грузоперевозки, Борис Кушнирук
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