АМКУ неоднократно отмечал непрозрачную систему тарифообразования в "Укрзалізниці" – Кушнирук

В блоге для сайта LIGA.net 8 августа он написал, что сейчас обсуждается 30-процентное повышение тарифа на грузовые перевозки.

"Причем грузовые перевозки – вполне прибыльный вид деятельности "Укрзалізниці", а некоторые виды грузовых перевозок вообще сверхприбыльные. Но ор по этому поводу раздается постоянно. Хотя, например, Антимонопольный комитет Украины неоднократно отмечал непрозрачность деятельности этой компании и непрозрачную систему ее тарифообразования", – добавил Кушнирук.

По его словам, сейчас нужно начать "перезревшую как минимум на четверть века" реформу "Укрзалізниці" и разделение ее на отдельные бизнесы.

"Вместо этого единственное, о чем с регулярностью говорят менеджеры этого монополиста и чиновники, – необходимость очередного повышения тарифов как на пассажирские, так и на грузовые перевозки", – возмутился Кушнирук.

Эксперт считает, что ситуация с грузовыми перевозками абсурдна.

"Абсурдность ситуации еще и в том, что услуги по локомотивной тяге являются монопольными. Там "Укрзалізниця" может делать все, что угодно, никоим образом не обеспечивая ни качество своих услуг, ни обоснованность тарифов на них. В то же время вагонный парк уже находится в значительной степени в частных руках, а потому неэффективная деятельность "Укрзалізниці" и завышение ее тарифов приводят к постоянной потере клиентов. Именно поэтому ее доля в услугах перевозки вагонами, если не ошибаюсь, уже ниже 20%. Причем грузоотправители не только переходят к частным компаниям, которые имеют свой вагонный парк, а еще и вообще отказываются от железнодорожных услуг, перевозя свои грузы по автодорогам и разрушая дорожное покрытие", – добавил он.