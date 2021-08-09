Эксперт – об инициативе снизить тариф на электроэнергию в Украине за счет сокращения расходов на ремонт: Это демонстративное экономическое невежество

"Минэнерго предложило снизить тариф для всех категорий населения – для богатых и бедных, независимо от потребления – до 1,44 грн/кВт-час с 1,68 грн/кВт-час. Это чистой воды популизм и демонстративное экономическое невежество. Платежка для квартиры пенсионерки с месячным потреблением 100 кВт снизится на 24 грн (две буханки хлеба), а для владельца коттеджа в Конча-Заспе с потреблением 5000 кВт часов – на 1200 грн в месяц", – написал он.

По данным Кушнирука, финансировать это решение предложили за счет облэнерго –предлагается забрать у них часть средств, которые должны были пойти на ремонт и обновление сетей, на компенсацию госпредприятию "Гарантированный покупатель", которое будет продавать населению ток по льготной цене.

"Речь идет о 6 млрд грн в год. Это очень опасный шаг. Без ремонта линий электропередачи и трансформаторов энергосети зимой развалятся. И не важно будет, сколько тариф, если электроэнергии в селе не будет. К тому же на самом деле в условиях объективного общемирового тренда роста потребления электроэнергии в экономике крайне нужно не уменьшать, а увеличивать инвестиции в обновление электросетей и электроподстанций", – подчеркнул Кушнирук.

По его мнению, с экономической точки зрения, такие действия абсурдны, а с юридической – незаконны и "рано или поздно" подобное решение будет отменено в суде.

"Ради показательного уменьшения тарифа под угрозу ставят все электросети страны. Это решение рано или поздно отменят в судебных органах. Если не в Украине, то по искам владельцев облэнерго (а среди них есть и иностранные компании и граждане) в международных судах. А это значит, что со временем фактически за дешевую электроэнергию для состоятельных слоев населения придется заплатить из государственного бюджета. За экономическое невежество и популизм неизбежно придется платить из госбюджета, то есть из карманов всех украинских граждан. Однако даже попытка таким образом снизить тариф и забрать инвестиции из электросетей поставит крест на всех стремлениях к интеграции в энергосистемы ЕС. Более того, МВФ также не обрадуется такому махровому популизму власти", – добавил эксперт.