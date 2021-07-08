Кушнирук: ТЭЦ начали останавливаться из-за критической ситуации на рынке электроэнергии

"Рынок "на сутки вперед" превратился в совершенно не репрезентативный в результате действий спекулянтов. Фактически из рынка производителей и потребителей он превратился в рынок спекулянтов. Это происходит как минимум с молчаливого согласия НКРЭКУ. И это уже приводит к остановке энергогенерирующих мощностей. По такой модели нет возможности планировать деятельность энергокомпаний", – сообщил экономист.
Он отметил, что в день резкого падения цен 2 июля доля спекулянтов на энергорынке превысила 52%. Первой вынужденно остановилась Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго", отметил Кушнирук. Также перестали вырабатывать электроэнергию Киевская ТЭЦ-6 и Харьковская ТЭЦ-5 из-за отсутствия денег.
Экономист добавил, что 7 июля остановился энергоблок №3 Ровенской АЭС и перешел в режим текущего ремонта.
Электроэнергия на оптовом рынке продавалась в июле по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", опубликованные в Telegram. "РБК-Украина" писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.
2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.
НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.
"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.
"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.