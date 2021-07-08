Кушнирук: ТЭЦ начали останавливаться из-за критической ситуации на рынке электроэнергии

Борис Кушнирук: Это происходит как минимум с молчаливого согласия НКРЭКУ Фото: meest-online.com

"Рынок "на сутки вперед" превратился в совершенно не репрезентативный в результате действий спекулянтов. Фактически из рынка производителей и потребителей он превратился в рынок спекулянтов. Это происходит как минимум с молчаливого согласия НКРЭКУ. И это уже приводит к остановке энергогенерирующих мощностей. По такой модели нет возможности планировать деятельность энергокомпаний", – сообщил экономист.

Он отметил, что в день резкого падения цен 2 июля доля спекулянтов на энергорынке превысила 52%. Первой вынужденно остановилась Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго", отметил Кушнирук. Также перестали вырабатывать электроэнергию Киевская ТЭЦ-6 и Харьковская ТЭЦ-5 из-за отсутствия денег.

Экономист добавил, что 7 июля остановился энергоблок №3 Ровенской АЭС и перешел в режим текущего ремонта.