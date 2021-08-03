Правительство хочет снизить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей за счет сокращения затрат на ремонт электросетей – СМИ

Этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей, особенно в отопительный период, пишет "РБК-Украина" Фото: rbc.ua

Журналисты утверждают, что для этого операторов электросетей планируют обязать снизить расходы на ремонт оборудования на 6 млрд грн в год, и именно эти деньги будут направлены на компенсацию льготного тарифа для населения.

По данным агентства, такое решение может быть принято на заседании Кабмина завтра, 4 августа.

"По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей, особенно в отопительный период. Собеседники "РБК-Украина" в Кабинете Министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7–1,8 грн/кВт-час. Это позволит госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт-час", – отмечают авторы материала.