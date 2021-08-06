Бизнес призвал правительство разработать дорожную карту, чтобы выполнить экологические обязательства Украины по сокращению выбросов

Украина к 2030 году обязалась снизить выбросы на 65% от уровня 1991 года Фото: depositphotos.com

Согласно проекту, Украина к 2030 году обязалась снизить выбросы на 65% от уровня 1991 года, в ЕС цели меньше: там собираются снизить выбросы на 55%.

"Реализация столь значительной климатической амбиции Украины в размере 35% от выбросов 1990 года требует детального планирования. Поэтому мы обратились к правительству с просьбой инициировать разработку соответствующей дорожной карты на базе межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов UBTA и ЦЭВ для подготовки качественного документа", – заявили в ЦЭВ.

Эта цель является риском для международной репутации Украины и торговых возможностей в случае ее недостижения, предупредили в ЦЭВ, но она не будет достигнута, если не будут разработаны механизмы финансирования программы.

"Сейчас как у государства, так и у бизнеса отсутствует четкое понимание источников финансирования мероприятий по декарбонизации и социально-экономических последствий "зеленой" трансформации. Это может привести к невыполнению цели или негативным последствиям для благосостояния граждан", – говорится в письме к правительству.

В ЦЭВ отметили, что украинское правительство учло позицию и предостережения бизнеса по развитию экономики. Поэтому обновленная версия Нацплана зафиксировала амбициозность цели, однако уравновесила ее соответствующими условиями, предложив реалистичный горизонт 37–42% от уровня 1990 года в случае, если страна не выполнит необходимые меры.

Обнародованы встречные ожидания Украины, реализация которых станет предпосылкой выполнения амбициозного уровня НСП-2 государством. Это интеграция объединенной энергетической системы Украины в энергосистему континентальной Европы; сохранение атомной генерации в объеме не менее 50%, учитывая необходимость строительства новых энергоблоков; сохранение транзита природного газа через территорию Украины в объеме 40–55 млрд м3 в год и недопущение завершения российского газопроводного проекта "Северный поток – 2", так как он представляет угрозу энергетической безопасности Украины; преодоление энергетической бедности; полномасштабная реализация программы трансформации угольных регионов; урегулирование военного конфликта с Российской Федерацией.

"UBTA и ЦЭВ поддержали позицию правительства по заявленным предпосылкам относительно доступа Украины к экологическим финансам, сохранения и улучшения доступа к ключевым международным партнерам, соблюдения постоянной и последовательной политики и отсутствия ограничений, которые являются важными экономическими предпосылками достижения заявленных климатических амбиций", – указано в письме к премьеру Денису Шмыгалю.

На этапе формирования Второго национально-определенного взноса (НСП-2) Украины в Парижское климатическое соглашение UBTA и ЦЭВ провели исследование и предоставили правительству свой отчет, в котором определены три сценария реализации целей с просчетом необходимых инвестиций на их выполнение, детализированные показатели по всем отраслевым направлениям и предложены меры по реализации этих целей.