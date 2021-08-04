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В Госэкоинспекции заявили о превышении уровня нитратов в грунтах после аварии на "Рівнеазот"

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Превышение показателей азота аммонийного и нитратов после аварии на заводе "Рівнеазот" было зафиксировано на шести территориях, отметили в Госэкоинспекции
Превышение показателей азота аммонийного и нитратов после аварии на заводе "Рівнеазот" было зафиксировано на шести территориях, отметили в Госэкоинспекции
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Государственная экологическая инспекция заявила о завершении исследования загрязненных почв, собранных на 11 площадках площадью 100 м² после аварии на заводе "Рівнеазот". Об этом в Facebook сообщил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

Так, согласно результатам лабораторных исследований, превышение показателей азота аммонийного и нитратов по сравнению с фоновыми концентрациями было зафиксировано на таких территориях:

  • вблизи ЧАО "Рівнеазот" – по нитратам в 10 раз;
  • Ровно, улица Соборная (въезд в город со стороны Луцкого кольца) – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;
  • вблизи села Зеленый Гай (с восточной стороны) – по нитратам в 4,3 раза;
  • вблизи села Грушвица (с юго-западной стороны) – по нитратам в 1,7 раза;
  • вблизи села Верховск (с юго-восточной стороны) – по нитратам в 1,9 раза;
  • вблизи села Городок (с южной стороны) – по нитратам в 1,8 раза.

В то же время, по словам Малеваного, превышение этих показателей в почве может быть также вызвано и "неудовлетворительным ведением хозяйственной деятельности".

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/362649255476364

Контекст:

20 июля на заводе "Рівнеазот", расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

После выброса нитрозных газов на "Рівнеазоті" главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал "закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется". "Но пока она в пределах нормативных уровней", – отметил он.

Укргидрометцентр также предупреждал о возможных кислотных дождях после аварии.

Предприятие "Рівнеазот" в 2011 году вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Теги: Украина, Ровно, экология, авария, исследование, Ровненская область, Госэкоинспекция, Андрей Малеваный, Рівнеазот
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