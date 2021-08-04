В Госэкоинспекции заявили о превышении уровня нитратов в грунтах после аварии на "Рівнеазот"

Превышение показателей азота аммонийного и нитратов после аварии на заводе "Рівнеазот" было зафиксировано на шести территориях, отметили в Госэкоинспекции Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Так, согласно результатам лабораторных исследований, превышение показателей азота аммонийного и нитратов по сравнению с фоновыми концентрациями было зафиксировано на таких территориях:

вблизи ЧАО "Рівнеазот" – по нитратам в 10 раз;

Ровно, улица Соборная (въезд в город со стороны Луцкого кольца) – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;

вблизи села Зеленый Гай (с восточной стороны) – по нитратам в 4,3 раза;

вблизи села Грушвица (с юго-западной стороны) – по нитратам в 1,7 раза;

вблизи села Верховск (с юго-восточной стороны) – по нитратам в 1,9 раза;

вблизи села Городок (с южной стороны) – по нитратам в 1,8 раза.

В то же время, по словам Малеваного, превышение этих показателей в почве может быть также вызвано и "неудовлетворительным ведением хозяйственной деятельности".