В Госэкоинспекции заявили о превышении уровня нитратов в грунтах после аварии на "Рівнеазот"

Так, согласно результатам лабораторных исследований, превышение показателей азота аммонийного и нитратов по сравнению с фоновыми концентрациями было зафиксировано на таких территориях:
В то же время, по словам Малеваного, превышение этих показателей в почве может быть также вызвано и "неудовлетворительным ведением хозяйственной деятельности".
20 июля на заводе "Рівнеазот", расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.
После выброса нитрозных газов на "Рівнеазоті" главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал "закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется". "Но пока она в пределах нормативных уровней", – отметил он.
Укргидрометцентр также предупреждал о возможных кислотных дождях после аварии.
Предприятие "Рівнеазот" в 2011 году вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.