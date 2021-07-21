Укргидрометцентр предупредил о возможных кислотных дождях после аварии на "Рівнеазот"

По данным Укргидрометцентра, несмотря на то, что в результате аварии в воздух поднялась "огромная оранжевая туча окиси азота", угрозы населению и окружающей среде нет.

"Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространяясь на большое расстояние от места выброса благодаря погодным условиям в Ровенской области в течение минувших суток", – говорится в сообщении.

При этом в Укргидрометцентре отметили, что некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

"Поэтому в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтом", – предостерегают синоптики.