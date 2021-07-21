"Рівнеазот" не сообщило спецслужбам и властям об аварии. Это станет предметом отдельного расследования – мэрия

"Работники ГСЧС самостоятельно, без вызова, выехали на место происшествия. А на линию 102 поступил вызов не от специалистов или работников химического предприятия, а от неизвестного лица. Это станет предметом отдельного расследования: почему не сработала система оповещения и почему соответствующие службы не были проинформированы", – написал Третяк.

Он также анонсировал проверку "химически опасных предприятий города и потенциально опасных объектов с массовым пребыванием людей".



