Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабмин разработать механизм финансирования Нацплана по сокращению выбросов

Авторы обращения проанализировали принятое 16 июля Верховной Радой постановление об имплементации Нацплана по выбросам.

Документ предусматривает сокращение выбросов диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц (пыли), определение источников и инструментов финансирования экомодернизации, а также обновление плана и перечня установок, требующих модернизации или вывода из эксплуатации, и другие меры.

"Принятое постановление – это не только напоминание об обязательствах Украины перед международным сообществом в части уменьшения промышленного загрязнения. Это своеобразный шаг навстречу энергетической независимости нашего государства, который особенно важен в свете последних изменений в отношении украинского энергетического будущего. В этом контексте критически важным встает вопрос о разработке механизма финансирования осуществления мероприятий, предусмотренных НПСВ, без которых реализация экомодернизации энергетики будет сорвана", – подчеркнули в ЕВА.