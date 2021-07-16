Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата. Выбросы парниковых газов хотят свести до нуля к 2050 году

План программы предусматривает изменения политики ЕС в области климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения, чтобы сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. А к 2050 году их следует свести к нулю.

Меры включают в себя применение торговых квот на выбросы, увеличение использования возобновляемых источников энергии, внедрение энергоэффективности, а также увеличение доли транспортных средств с низким уровнем выбросов. Европейская комиссия ожидает, что в 2035 году прекратится продажа машин на бензине и дизельном топливе, их заменят авто с нулевым уровнем выбросов.

"Чтобы водители могли заряжать свои автомобили по всей Европе, пересмотренное положение об инфраструктуре альтернативных видов топлива потребует от государств-членов расширения зарядных мощностей и установки точек зарядки. На основных автомагистралях станции электрической зарядки должны быть каждые 60 километров, а для заправки водородом – каждые 150 километров", – говорится в сообщении.

Одним из ключевых пунктов реформы станет ввод механизма трансграничного углеродного регулирования, который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа, сообщила "Немецкая волна". Так в Брюсселе надеются защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием.

По информации Euronews, будет взиматься налог с таких продуктов, как сталь или цемент, которые импортируются из стран, не вводящих жесткие экологические требования. Это должно стимулировать переход на возобновляемые источники энергии.