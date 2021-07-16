ГОРДОН
 
 
МИР

Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата. Выбросы парниковых газов хотят свести до нуля к 2050 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Евросоюз приходится 8% мировых выбросов парниковых газов
На Евросоюз приходится 8% мировых выбросов парниковых газов
Фото: ЕРА

Европейская комиссия представила 14 июля программу борьбы с изменением климата до 2050 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

План программы предусматривает изменения политики ЕС в области климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения, чтобы сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. А к 2050 году их следует свести к нулю.

Меры включают в себя применение торговых квот на выбросы, увеличение использования возобновляемых источников энергии, внедрение энергоэффективности, а также увеличение доли транспортных средств с низким уровнем выбросов. Европейская комиссия ожидает, что в 2035 году прекратится продажа машин на бензине и дизельном топливе, их заменят авто с нулевым уровнем выбросов.

"Чтобы водители могли заряжать свои автомобили по всей Европе, пересмотренное положение об инфраструктуре альтернативных видов топлива потребует от государств-членов расширения зарядных мощностей и установки точек зарядки. На основных автомагистралях станции электрической зарядки должны быть каждые 60 километров, а для заправки водородом – каждые 150 километров", – говорится в сообщении.

Одним из ключевых пунктов реформы станет ввод механизма трансграничного углеродного регулирования, который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа, сообщила "Немецкая волна". Так в Брюсселе надеются защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием.

По информации Euronews, будет взиматься налог с таких продуктов, как сталь или цемент, которые импортируются из стран, не вводящих жесткие экологические требования. Это должно стимулировать переход на возобновляемые источники энергии.

Контекст:

На Евросоюз приходится только 8% общемировых выбросов парниковых газов, сообщило Reuters. В Брюсселе уверены, что своим примером вдохновят другие страны на аналогичные меры. К настоящему моменту ЕС уже на 24% сократил выбросы по сравнению с 1990 годом.

Новый план ЕС должны одобрить государства – члены ЕС и Европейский парламент, на это может уйти около двух лет.

Теги: автомобили, экология, климат, Еврокомиссия, энергетика, бензин, Евросоюз, энергоэффективность, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS