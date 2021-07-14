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Торгпред Украины Качка назвал позитивным сигналом то, что компании сами поднимают вопрос декарбонизации

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Тарас Качка: На самом деле правительству и государству не хватает позитивного месседжа, чего на самом деле хочет бизнес
Тарас Качка: На самом деле правительству и государству не хватает позитивного месседжа, чего на самом деле хочет бизнес
Фото: Agropolit.com

Крупный бизнес в Украине проявляет все большую заинтересованность в снижении выбросов парниковых газов, отметил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка. Об этом он сказал в кулуарах первого международного форума в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого является группа "Метинвест", пишет УНИАН.

На вопрос журналистов, является ли позитивным сигналом для общества тот факт, что компании сами поднимают вопрос декарбонизации, Качка ответил утвердительно.

"Да, позитивный, поскольку долгое время голос бизнеса был критическим, но на самом деле правительству и государству не хватает позитивного месседжа, чего на самом деле хочет бизнес и какая наша стратегия на ближайшие 10 лет, – подчеркнул он. – Вся климатическая политика Европейского союза и Соединенных Штатов Америки – это микс пожеланий бизнеса и общества. Это не является требованием. Мы говорим, что в этом миксе должны быть упакованы и интересы украинского бизнеса, и общества, и Украины как партнера ЕС".

Торгпред добавил, что инвестиции в модернизацию предприятий в Украине за последние 15 лет означают декарбонизацию "на практическом уровне" и именно это позволило ряду украинских предприятий стать одними из лучших в мире.

"Сегодня наши иностранные партнеры, когда посещают наши современные производства, с завистью смотрят на современные технологии, оборудование, уменьшенные выбросы", – утверждает Качка.

Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что группа намерена выступить лидером движения декарбонизации в украинской экономике.

"С нашим присутствием в Украине мы видим возможности, которые нам дает декарбонизация, как для страны, так и для компании, и мы готовы двигать эту тему как можно быстрее", – заявил Рыженков.

Контекст:

В Киеве открылся международный форум по сокращению выбросов парниковых газов стальной индустрии, ключевые игроки отрасли обсуждают перспективные технологии по сокращению выбросов углекислого газа на производствах. 

Темой для дискуссий стали проблемы декарбонизации производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО2, переход на безуглеводное производство стали, а также взаимодействие с государством в этом направлении.

Теги: экология, климат, инвестиции, экономика, промышленность, Метинвест, технологии, Тарас Качка, ЕС
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