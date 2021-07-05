Торгпред Украины возглавил Международный зерновой совет

Качка в свою каденцию будет работать над прозрачностью рынка и кооперацией Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Качка в свою каденцию будет работать над прозрачностью рынка и кооперацией.

"Наша общая цель – развивать дальнейшее взаимодействие со всеми основными производителями и потребителями зерна. Товары в рамках IGC имеют фундаментальное значение для глобальной продовольственной безопасности и продовольственных систем. Мы постараемся обеспечить открытый и регулярный обмен информацией и мнениями между членами организации. Я также буду поддерживать участие других международных организаций и соответствующих потребителей и производителей зерна в работе совета", – заявил он.

Среди приоритетов нового главы совета – содействие диалогу между правительствами по торговой политике и сотрудничеству между государственными и частными секторами.

Украина в Международном совете по зерну будет председательствовать впервые, отметила "Европейская правда".