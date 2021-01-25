Вьетнам заинтересован в промышленном и научном сотрудничестве с Украиной, заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Украина и Вьетнам договорились возобновить работу над соглашением о зоне свободной торговли. Об этом 25 января в Facebook по итогам первого в этом году заседания межправительственной комиссии с Вьетнамом написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Вьетнам – четвертая крупнейшая экономика Азии с почти 100-миллионным населением. В прошлом году товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% – до $644,65 млн. Наш экспорт вырос на 92% до $184,5 млн… Большая доля импорта из Вьетнама – это электроника и механическое оборудование. Львиная доля украинского экспорта во Вьетнам – зерновые. Со стороны Вьетнама мы видим взаимность в нашем желании изменить характер торговых отношений ", – отметил Качка.

По его словам, Вьетнам заинтересован в промышленном и научном сотрудничестве с Украиной – от технологий в обработке кожи, производства удобрений, добычи титана до сотрудничества в сфере космоса и авиации.

Также рассматриваются вопросы промышленной кооперации и проекты по поставкам железнодорожного оборудования, грузовых автомобилей, компрессорного оборудования, самолетов и авиационного оборудования.

"Мы завершим заключение межведомственных соглашений по ветеринарии и по карантину растений. Эти соглашения на завершающей стадии заключения. Они помогут нарастить экспорт растительной и животной продукции во Вьетнам. И мы договорились возобновить работу над соглашением о свободной торговле с Вьетнамом. В идеале в этом году выйдем и на формальный переговорный процесс", – резюмировал Качка.

29 декабря 2020 года министр экономического развития Игорь Петрашко сообщал, что, помимо Вьетнама, правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с четырьмя странами – Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем.