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Главный раввин Киева о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем: Мир и союз – это ключ к развитию

Главный раввин Киева рав Йонатан Биньямин Маркович считает, что начало работы зоны свободной торговли с Израилем с 1 января 2021 года – это прорыв Украины на международной арене.

Раввин выразил надежду на то, что совместными усилиями украинцы и евреи победят пандемию коронавируса
Раввин выразил надежду на то, что совместными усилиями украинцы и евреи победят пандемию коронавируса
Фото: depositphotos.com

Главный раввин Киева рав Йонатан Биньямин Маркович, комментируя информацию о начале работы зоны свободной торговли между Украиной и Израилем с 1 января 2021 года, заявил, что мир и союз всегда являются ключом к развитию. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в Офисе президента Украины.

"Как главный раввин города Киева, как украинец и как еврей, я счастлив видеть прорыв Украины на международной арене, и в частности касаемо углубления содружества Украины и Израиля. Был очень счастлив услышать новости о ЗСТ между Украиной и Израилем. Мир и союз – это всегда ключ для развития, особенно учитывая, насколько похожи сейчас ситуации Украины и Израиля – у нас похожие гимны о том, что нас не сломали и не умерла наша надежда и слава, много отцов – основателей Израиля и еврейских мудрецов именно из Украины!" – говорится в сообщении.

Раввин также выразил надежду на то, что совместными усилиями украинцы и евреи победят пандемию коронавируса и прочие вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

"Верю, что с божьей помощью Украину ждет непрерывное развитие с передовыми технологиями Израиля и гениальными идеями украинцев", – отметил раввин.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона свободной торговли с Израиле начнет работать с 1 января 2021 года.

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1,116 млрд. По данным МИД Украины, введение зоны свободной торговли с Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Зеленский 6 августа 2019 года подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада.

14 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его правительство завершит ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в ближайшее время.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Теги: Украина, Израиль, импорт, раввин, Биньямин Нетаньяху, товарооборот, Владимир Зеленский, евреи, торговля, украинцы, ЗСТ, соглашение
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