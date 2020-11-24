Начало работы зоны свободной торговли между Украиной и Израилем – это новый уровень отношений между двумя странами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января 2021 года. Об этом в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это новый уровень отношений между странами и "зеленый свет" для роста украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах высоких технологий, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", – написал Зеленский.

#FTA between * & * will take effect on January 1, 2021! This is a new level of relations between the countries & the "green light" to the growth of * exports, closer cooperation in the fields of high-tech, engineering, investment. Great news, @netanyahu! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2020

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1,116 млрд. По данным МИД Украины, введение зоны свободной торговли с Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Зеленский 6 августа 2019 года подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада.

14 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его правительство завершит ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в ближайшее время.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.