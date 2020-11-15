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В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

15 ноября во время онлайн-саммита стран Юго-Восточной Азии 15 азиатских стран подписали самое крупное соглашение о зоне свободной торговли в мире. Страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников сделки правил торговли.

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Подписание документа проходило в онлайн-режиме
Подписание документа проходило в онлайн-режиме
Фото: EPA

Китай и еще 14 азиатско-тихоокеанских государств подписали самое масштабное в мире соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает японская газета Nikkei Asia.

Соглашение подписали 15 ноября во время онлайн-саммита стран Юго-Восточной Азии после восьми лет переговоров между странами-участницами.

Как отмечает Aljazeera, на эту зону будет приходиться 30% мировой экономики, 30% населения мира и 2,2 млрд потребителей.

К соглашению "Региональное, всестороннее экономическое партнерство" (RCEP) присоединились Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

Страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников сделки правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

Для Китая и Японии – крупнейших по величине экономик Азии – это первое совместное соглашение о свободной торговле. Оно отменит тарифы на 86% японских товаров, экспортируемых в Китай.

Теги: Китай, Филиппины, Индонезия, Япония, Австралия, Таиланд, Южная Корея, Новая Зеландия, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Сингапур, Камбоджа, торговля, Мьянма, Бруней
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