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Доступ на рынок металла и сельского хозяйства. Украина и Турция приблизились к новому соглашению о свободной торговле

Последний этап переговоров Украины и Турции о зоне свободной торговли был сложным, но есть шансы на скорое завершение сделки. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявило о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о ЗСТ
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявило о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о ЗСТ
Фото: depositphotos.com

Соглашение Украины и Турции о зоне свободной торговли может быть заключено в ближайшее время. Об этом 16 октября в Facebook написал торговый представитель Украины, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

"Сегодня не будет конкретных новостей, только банальные цитаты. Переговоры всегда сложны. Так вот эти два дня действительно были сложными. Тем не менее соглашение действительно приобретает формы и содержание", – написал Качка.

Он отметил, что готовность соглашения на 99% может превратиться в 0%, если нет понимания принципиальных вещей.

"Ключевыми являются вопросы доступа на рынок. Конечно, все гиперчувствительно, когда речь идет о металле или сельском хозяйстве. Но кажется, обе стороны все ближе к формулам, которые были бы приемлемыми. И главное – выгодным для обеих сторон", – сказано в посте.

По информации Качки, есть шансы на скорое завершение сделки. Следующая встреча сторон состоится 19 октября.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/2796633963995992

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале этого года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%. В июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией подпишут в 2020 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявило о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

Теги: Украина, Турция, торговля, ЗСТ, Тарас Качка, Минэкономики
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