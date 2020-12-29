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Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами – Петрашко

Министр экономического развития Игорь Петрашко заявил, что заключение соглашений о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем позволит расширить экспортные возможности Украины.

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Петрашко сообщил, что Украина планирует обновить торговые соглашения с ЕС
Петрашко сообщил, что Украина планирует  обновить торговые соглашения с ЕС
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами – Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Об этом 29 декабря сообщил министр экономического развития Игорь Петрашко во время пресс-конференции.

По его словам, заключение соглашений о зоне свободной торговли с указанными странами позволит расширить экспортные возможности Украины.

Петрашко также сообщил, что в 2021 году Украина планирует начать переговоры об обновлении торговых соглашений с Евросоюзом. Он отметил, что нынешние соглашения действую уже около пяти лет.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

Теги: Украина, Индонезия, экономика, Вьетнам, переговоры, экспорт, Иордания, торговля, Евросоюз, ЗСТ, соглашение, Игорь Петрашко
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