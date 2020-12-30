Кулеба объяснил, почему пока не удалось подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

Турция является стратегическим партнером и другом Украины, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией продолжаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете "День", опубликованном 28 декабря.

"Сидят переговорщики, разговаривают друг с другом. Там переговоры уперлись в самый сложный элемент, сложные и чувствительные позиции для обеих стран, они просто должны сесть и договориться. Я скажу так. Чем лучше будет атмосфера в украинско-турецких отношениях и на всех других направлениях, тем проще будет окончательно договориться о ЗСТ. И поэтому то же самое заседание "квадриги" (формат одновременных встреч министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции. – "ГОРДОН") – это тоже косвенный вклад в успех на переговорах по ЗСТ", – сказал министр.

Он отметил, что Турция является стратегическим партнером и другом Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале этого года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%. В июле Кулеба допустил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией подпишут в 2020 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявило о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.