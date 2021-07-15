Рада отклонила законопроект №4167 о промышленных загрязнениях

"За" проголосовали 193 народных депутата при необходимых 226, воздержались – 48, против проголосовал один.

Законопроект №4167 находится на рассмотрении Верховной Рады с сентября 2020 года. В феврале и мае 2021-го парламент не смог принять документ.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Проект закона №4167 нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Документ необходимо доработать с учетом замечаний и предложений представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля, заявила 7 июля на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не мог быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.