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Рада отклонила законопроект №4167 о промышленных загрязнениях

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Этот законопроект Верховная Рада уже дважды отправляла на доработку
Этот законопроект Верховная Рада уже дважды отправляла на доработку
Фото: depositphotos.com

Проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"За" проголосовали 193 народных депутата при необходимых 226, воздержались – 48, против проголосовал один.

Законопроект №4167 находится на рассмотрении Верховной Рады с сентября 2020 года. В феврале и мае 2021-го парламент не смог принять документ.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Проект закона №4167 нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Документ необходимо доработать с учетом замечаний и предложений представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля, заявила 7 июля на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не мог быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Теги: экология, промышленность, законодательство, законопроект, реформа
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