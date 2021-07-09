Законопроект №4167 содержит нереалистичные сроки экомодернизации и должен быть существенно доработан – Европейская бизнес-ассоциация

"Определен четкий срок введения в действие новых эконормативов в соответствии с НДТМ (наилучшие доступные технологии и методы управления. – "ГОРДОН") – начиная с 1 января 2028 года. Учитывая опыт стран ЕС, некоторые из которых до сих пор внедряют НДТМ, такие сроки в текущей экономической ситуации выглядят нереалистично для Украины", – сказано в заявлении.
Власть в Украине не предложила, из каких источников должна финансироваться экологическая модернизация промышленности, пишут авторы, таким образом, затраты лягут только на бизнес, у которого нет на это средств, – сумма, которая необходима на такие изменения, оценивается в $10 млрд.
"В проекте закона №4167 сохраняется отсутствие понимания потенциальных источников финансирования экомодернизации или стимулов государственной поддержки для предприятий, которые будут внедрять НДТМ", – подчеркнули в ЕВА.
Указания для Кабинета Министров разработать государственную целевую программу по экомодернизации в условиях дефицита бюджета недостаточно для решения проблемы, считают в ассоциации.
"Надеемся, консенсус будет найден, и реальная, а не на бумаге, реформа контроля промышленного загрязнения в Украине таки состоится", – резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.
Законопроект №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле над загрязнениями, которые возникают в результате промышленной деятельности, находится на рассмотрении Верховной Рады с сентября 2020 года. В феврале и мае 2021-го парламент не смог принять документ, сейчас он передан на доработку в профильный комитет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.
Замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа") считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.