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Законопроект №4167 содержит нереалистичные сроки экомодернизации и должен быть существенно доработан – Европейская бизнес-ассоциация

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Вопрос источников финансирования экомодернизации в законопроекте остался невыясненным, отметили в ЕВА
Вопрос источников финансирования экомодернизации в законопроекте остался невыясненным, отметили в ЕВА
Фото: telegraf.com.ua

Законопроект №4167 по снижению промышленных выбросов необходимо доработать с учетом замечаний и предложений представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля, заявила 7 июля на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.

"Определен четкий срок введения в действие новых эконормативов в соответствии с НДТМ (наилучшие доступные технологии и методы управления. – "ГОРДОН") – начиная с 1 января 2028 года. Учитывая опыт стран ЕС, некоторые из которых до сих пор внедряют НДТМ, такие сроки в текущей экономической ситуации выглядят нереалистично для Украины", – сказано в заявлении.

Власть в Украине не предложила, из каких источников должна финансироваться экологическая модернизация промышленности, пишут авторы, таким образом, затраты лягут только на бизнес, у которого нет на это средств, – сумма, которая необходима на такие изменения, оценивается в $10 млрд.

"В проекте закона №4167 сохраняется отсутствие понимания потенциальных источников финансирования экомодернизации или стимулов государственной поддержки для предприятий, которые будут внедрять НДТМ", – подчеркнули в ЕВА.

Указания для Кабинета Министров разработать государственную целевую программу по экомодернизации в условиях дефицита бюджета недостаточно для решения проблемы, считают в ассоциации.

"Надеемся, консенсус будет найден, и реальная, а не на бумаге, реформа контроля промышленного загрязнения в Украине таки состоится", – резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.

Контекст:

Законопроект №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле над загрязнениями, которые возникают в результате промышленной деятельности, находится на рассмотрении Верховной Рады с сентября 2020 года. В феврале и мае 2021-го парламент не смог принять документ, сейчас он передан на доработку в профильный комитет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа") считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

Теги: экология, бюджет, промышленность, бизнес, технологии, законопроект, реформа, финансирование, Европейская бизнес-ассоциация
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