Законопроект №4167 содержит нереалистичные сроки экомодернизации и должен быть существенно доработан – Европейская бизнес-ассоциация

"Определен четкий срок введения в действие новых эконормативов в соответствии с НДТМ (наилучшие доступные технологии и методы управления. – "ГОРДОН") – начиная с 1 января 2028 года. Учитывая опыт стран ЕС, некоторые из которых до сих пор внедряют НДТМ, такие сроки в текущей экономической ситуации выглядят нереалистично для Украины", – сказано в заявлении.

Власть в Украине не предложила, из каких источников должна финансироваться экологическая модернизация промышленности, пишут авторы, таким образом, затраты лягут только на бизнес, у которого нет на это средств, – сумма, которая необходима на такие изменения, оценивается в $10 млрд.

"В проекте закона №4167 сохраняется отсутствие понимания потенциальных источников финансирования экомодернизации или стимулов государственной поддержки для предприятий, которые будут внедрять НДТМ", – подчеркнули в ЕВА.

Указания для Кабинета Министров разработать государственную целевую программу по экомодернизации в условиях дефицита бюджета недостаточно для решения проблемы, считают в ассоциации.

"Надеемся, консенсус будет найден, и реальная, а не на бумаге, реформа контроля промышленного загрязнения в Украине таки состоится", – резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.