Политолог: Тема борьбы с экологическими проблемами – одна из удобных политических и маркетинговых стратегий

Попытки создать заметное экологическое движение закончились в 1998 году, когда Партия зеленых прошла на выборах в парламент и за пять лет ничего так и не сделала, считает политолог Александр Кочетков.

Манипуляции на тему экологии в Украине используют для внутренних разборок в регионах, заявил в комментарии для "Обозревателя" политолог Александр Кочетков.

"Темы борьбы с экологическими проблемами очень часто используют для внутренних разборок – политических или бизнесовых. Это то, что называется хайп. Это одна из удобных политических и маркетинговых стратегий", – отметил он.

Попытки создать заметное экологическое движение закончились в 1998 году, когда Партия зеленых прошла на выборах в парламент и за пять лет ничего так и не сделала, считает политолог.

"Также одной из причин появления хайпа на экологии является то, что мы стремимся походить так или иначе на цивилизованные страны, там зеленые движения достаточно популярны. На позапрошлых парламентских выборах в Украине участвовало аж четыре партии зеленых", – подытожил Кочетков.