Киев попал в двадцатку мегаполисов с самым грязным воздухом

30 ноября в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности воздуха. Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха (AQI) 140 при норме до 50.
С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.
Самый грязный воздух, согласно шкале IQAir, в Бишкеке (Кыргызстан, AQI – 483), Лахоре (Пакистан, 318) и Карачи (Пакистан, 233).
Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50.
Всего на шкале шесть уровней:
Как отмечают на портале, такой уровень загрязненности, как в Киеве, представляет опасность для уязвимых групп населения. Жителям украинской столицы рекомендуют носить защитную маску и отказаться от физических нагрузок на улице, а также держать окна в квартире закрытыми и пользоваться очистителями воздуха.
С утра 30 ноября в Киеве наблюдается смог и чувствуется неприятный запах.
Эксперт общественной организации "Екодія" Марина Ратушная в комментарии "1+1" рассказала, что причиной загрязнения воздуха стали транспорт и погода.
"Источник загрязнения не изменился – что неделю назад, что сейчас мы видим. Единственное, что может измениться, – погодные условия. Например, если образуется туман, то все загрязняющие вещества задерживаются в околоземном слое и не рассеиваются. Таким образом, мы дышим этим воздухом", – говорит она.
В Укргидрометцентре ранее призывали не доверять онлайн-сервисам о качестве воздуха, которые предоставляют различные онлайн-платформы. Украинские метеорологи считают, что такие сервисы в основном базируются на спутниковой информации, их показатели могут отличаться от реальных "в десятки или даже сотни раз".