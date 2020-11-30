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КИЕВ

Киев попал в двадцатку мегаполисов с самым грязным воздухом

Киев находится на 20-й позиции в списке городов с самым загрязненным воздухом. С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) и Нур-Султан (Казахстан).

Показатель загрязненности воздуха в Киеве составляет 140 при норме до 50
Показатель загрязненности воздуха в Киеве составляет 140 при норме до 50
Фото: depositphotos.com

30 ноября в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности воздуха. Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха (AQI) 140 при норме до 50.

С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.

Самый грязный воздух, согласно шкале IQAir, в Бишкеке (Кыргызстан, AQI – 483), Лахоре (Пакистан, 318) и Карачи (Пакистан, 233). 

Скриншот: iqair.com
Скриншот: iqair.com

Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50. 

Всего на шкале шесть уровней:

  • 050 – хороший;
  • 51100 – умеренный;
  • 101150 – нездоровый для уязвимых групп;
  • 151200 – нездоровый;
  • 201300 – очень нездоровый;
  • 301500 – опасный.

Как отмечают на портале, такой уровень загрязненности, как в Киеве, представляет опасность для уязвимых групп населения. Жителям украинской столицы рекомендуют носить защитную маску и отказаться от физических нагрузок на улице, а также держать окна в квартире закрытыми и пользоваться очистителями воздуха.

С утра 30 ноября в Киеве наблюдается смог и чувствуется неприятный запах.

Эксперт общественной организации "Екодія" Марина Ратушная в комментарии "1+1" рассказала, что причиной загрязнения воздуха стали транспорт и погода.

"Источник загрязнения не изменился – что неделю назад, что сейчас мы видим. Единственное, что может измениться, – погодные условия. Например, если образуется туман, то все загрязняющие вещества задерживаются в околоземном слое и не рассеиваются. Таким образом, мы дышим этим воздухом", – говорит она.

В Укргидрометцентре ранее призывали не доверять онлайн-сервисам о качестве воздуха, которые предоставляют различные онлайн-платформы. Украинские метеорологи считают, что такие сервисы в основном базируются на спутниковой информации, их показатели могут отличаться от реальных "в десятки или даже сотни раз".

Теги: Киев, Украина, экология, воздух
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