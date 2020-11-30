Киев попал в двадцатку мегаполисов с самым грязным воздухом

Киев находится на 20-й позиции в списке городов с самым загрязненным воздухом. С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) и Нур-Султан (Казахстан).

Показатель загрязненности воздуха в Киеве составляет 140 при норме до 50 Фото: depositphotos.com

30 ноября в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности воздуха. Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха (AQI) 140 при норме до 50.

С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.

Самый грязный воздух, согласно шкале IQAir, в Бишкеке (Кыргызстан, AQI – 483), Лахоре (Пакистан, 318) и Карачи (Пакистан, 233).

Скриншот: iqair.com



Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50.

Всего на шкале шесть уровней:

0 – 50 – х ороший;

50 ороший; 51 – 100 – умеренный;

100 умеренный; 101 – 150 – нездоровый для уязвимых групп;

150 нездоровый для групп; 151 – 200 – нездоровый;

200 нездоровый; 201 – 300 – очень нездоровый;

300 очень нездоровый; 301 – 500 – опасный.

Как отмечают на портале, такой уровень загрязненности, как в Киеве, представляет опасность для уязвимых групп населения. Жителям украинской столицы рекомендуют носить защитную маску и отказаться от физических нагрузок на улице, а также держать окна в квартире закрытыми и пользоваться очистителями воздуха.

С утра 30 ноября в Киеве наблюдается смог и чувствуется неприятный запах.

Эксперт общественной организации "Екодія" Марина Ратушная в комментарии "1+1" рассказала, что причиной загрязнения воздуха стали транспорт и погода.

"Источник загрязнения не изменился – что неделю назад, что сейчас мы видим. Единственное, что может измениться, – погодные условия. Например, если образуется туман, то все загрязняющие вещества задерживаются в околоземном слое и не рассеиваются. Таким образом, мы дышим этим воздухом", – говорит она.

В Укргидрометцентре ранее призывали не доверять онлайн-сервисам о качестве воздуха, которые предоставляют различные онлайн-платформы. Украинские метеорологи считают, что такие сервисы в основном базируются на спутниковой информации, их показатели могут отличаться от реальных "в десятки или даже сотни раз".