На сайте президента зарегистрирована петиция с требованием усилить ответственность за незаконную рубку лесов

Автор петиции считает, что необходимо расширить границы национальных природоохранных парков и привлекать к их охране Национальную гвардию.

Активисты предлагают усилить ответственность за незаконную рубку лесов, расширить границы национальных природоохранных парков и привлекать к их охране Национальную гвардию, петиция с такими предложениями зарегистрирована 11 ноября на сайте президента Украины, она набрала более 6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

"Я преодолел 1500 км по горам. Я поснимал лесорубов, которые режут, получил возможность спрашивать людей в селах, какая сейчас статистика относительно того, режут ли, не режут. Сейчас еще больше режут, потому что каждый день по 50–70 машин возят лес – это бесконтрольно, на машинах не было меток, что это идет в какие-то государственные органы, которые этим занимаются", – рассказал в комментарии "5 каналу" автор петиции Андрей Кобрин.

Он считает, что сейчас ситуация в Карпатах только ухудшается и в большинстве случаев масштабы экологических проблем замалчиваются, о чем не раз заявляли специалисты Всемирного фонда дикой природы. Кобрин отметил, что экологическая тематика в этом году опять стала разменной монетой для политиков.

"Это все акции на один день, люди хотят хайпануть, пойти там, пару деревьев посадить и на этом делать пиар. И на пять лет снова забудут. Это самая большая проблема нашей страны, что люди забывают", – считает Кобрин.