Сивохо вместе с земляками, переселенцами и местными жителями посадил в Карпатах 2,5 тыс. деревьев

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что назвал саженцы "деревьями единства" и продолжение акции будет в Луганской области, когда там подготовят почву для восстановления лесов.

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо высадил в Карпатах 2,5 тыс. деревьев. Об акции и ее участниках политик написал 13 октября в своем Facebook.

"Вернулись с Верховины. Нереально красивые места и очень гостеприимные люди! Вместе с моими земляками, переселенцами и местными жителями посадили там около 2,5 тыс. саженцев деревьев. Мы назвали их "деревья единства". Это наш вклад в восстановление карпатских лесов. Потому что стремительно "лысеющие" Карпаты – одна из причин участившихся паводков и оползней в этих краях. Стихия забирает у людей крышу над головой, а уж жители Донбасса знают, что такое – остаться без дома. Поэтому мы здесь", – объяснил он.

Сивохо сообщил, что среди "амбассадоров Донбасса" были украинские спортсмены и актеры.

"Кстати, теперь на Верховине будут расти деревья и наших известных земляков – амбассадоров Донбасса – Сергея Бубки, Лилии Подкопаевой, Евгения Кошевого, Владимира Горянского, Александра Денисова. Спасибо нашим амбасадорам, всем участникам акции и, конечно же, работникам Верховинского лесного хозяйства, без которых мы бы не справились! А продолжение акции будет уже на Луганщине, как только там подготовят почву для восстановления лесов. Мы все – одна страна!" – написал Сивохо.