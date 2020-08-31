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Сивохо со своими известными земляками поздравил Донецк

Экс-советник секретаря СНБО и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо поблагодарил звезд, которые присоединились к поздравлениям с Днем города Донецка и Днем шахтера.

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Сивохо: Такие праздники стирают условные границы на картах и в головах, они объединяют всех нас в любви к родному краю
Сивохо: Такие праздники стирают условные границы на картах и в головах, они объединяют всех нас в любви к родному краю
Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо поблагодарил своих знаменитых земляков за то, что они откликнулись на его просьбу и поздравили всех жителей Донбасса с Днем города Донецка и Днем шахтера. Свою благодарность вместе с поздравительным роликом экс-советник СНБО разместил на странице в Facebook.

На просьбу Сивохо откликнулись олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Лилия Подкопаева, чемпион мира по шахматам Руслан Пономарев, клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, артист "Квартала 95" Евгений Кошевой, народный артист Украины Владимир Горянский, певица Гайтана, директор телеканала "Футбол" Александр Денисов, дизайнер Виктор Анисимов и другие "амбасадоры мира".

"Такие праздники стирают условные границы на картах и в головах, они объединяют всех нас в любви к родному краю", – отметил лидер НППЕ. 

Ролики с поздравлениями посмотрели около 200 тыс. жителей неподконтрольной территории Донецкой области.

https://www.facebook.com/sivokho/posts/802107653930355

Теги: Донецк, Сергей Бубка, Донбасс, праздники, шахтеры, Евгений Кошевой, Владимир Горянский, Алан Бадоев, Лилия Подкопаева, Гайтана, поздравление, Сергей Сивохо, Руслан Пономарев
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