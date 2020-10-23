"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов

Украинская певица Руслана стала инициатором нового проекта "Карпатский феномен", созданного для защиты уникальный лесов в этой местности.

Руслана: Мы построили свою жизнь на эгоизме, на потреблении ресурсов планеты. Пришло время остановиться Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

Украинская певица Руслана 23 октября на своей странице в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время экспедиции в Карпаты, призвав фолловеров задуматься о сохранении природы.

"Мы построили свою жизнь на эгоизме, на потреблении ресурсов планеты. Человек не хочет ничего видеть, кроме себя. Мы не замечаем, что вокруг нас целый мир уникальной природы, которая погибает по нашей вине. Мы перестали слышать ее дикий ритм. Пришло время остановиться!" – подписала она публикацию.

Руслана подчеркнула, что каждый человек причастен к сохранению природы.

Певица отметила, что инициирует создание проекта "Карпатский феномен", чтобы объединить горы в единый экокоридор ради сохранения уникальных лесов в этой местности.

"Карпатский феномен" – наше общее богатство, которое нуждается в нашей совместной защите", – подытожила певица.

В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

15 сентября 2020 года певица заявила, что начинает проект "Карпатская стража", в рамках которого намерена совершить восхождение в пределах Карпатского национального природного парка и побывать там, где происходит вырубка леса.