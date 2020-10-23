"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов

Украинская певица Руслана 23 октября на своей странице в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время экспедиции в Карпаты, призвав фолловеров задуматься о сохранении природы.
"Мы построили свою жизнь на эгоизме, на потреблении ресурсов планеты. Человек не хочет ничего видеть, кроме себя. Мы не замечаем, что вокруг нас целый мир уникальной природы, которая погибает по нашей вине. Мы перестали слышать ее дикий ритм. Пришло время остановиться!" – подписала она публикацию.
Руслана подчеркнула, что каждый человек причастен к сохранению природы.
Певица отметила, что инициирует создание проекта "Карпатский феномен", чтобы объединить горы в единый экокоридор ради сохранения уникальных лесов в этой местности.
"Карпатский феномен" – наше общее богатство, которое нуждается в нашей совместной защите", – подытожила певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ми побудували своє життя на егоїзмі, на споживанні ресурсів планети. Людина не хоче нічого бачити окрім себе. Ми не помічаємо, що довкола нас цілий світ унікальної природи, яка гине через нас. Ми перестали чути її дикий ритм. Час зупинитися! Захистити природу – це справа кожного, хто споживає кисень та всі дари природи щомиті, не повертаючи нічого крім відходів та сміття. Цивілізація не може створювати себе на руїнах природи. Я ініціюю проект “Карпатський Феномен”, мета якого – об’єднати Карпати в єдиний екологічний коридор заради спасіння безцінних Карпатських лісів, транскордонного джерела чистого повітря і кисню. «Карпатський Феномен» – Карпатські ліси. Це – наше спільне багатство, яке потребує нашого спільного захисту. Карпати – це легені Європи. Карпати – це «здравниця» для людей. #Ruslana #CarpathianPhenomenon #SaveKarpaty #Руслана #Карпати #КарпатськийФеномен #ЗбережиКарпати
В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.
15 сентября 2020 года певица заявила, что начинает проект "Карпатская стража", в рамках которого намерена совершить восхождение в пределах Карпатского национального природного парка и побывать там, где происходит вырубка леса.