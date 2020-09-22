Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал

Украинская певица Руслана, которая 15 сентября отправилась в Карпаты с целью обратить внимание общества на необходимость сохранения природы гор, кроме сохранения лесов, намерена также реализовать проект по исцелению человека под названием HeartBit – жизнь под удары сердца.

Руслана: Я делаю все, чтобы мы почти не ходили в аптеки Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

Украинская певица Руслана на четвертый день проекта "Карпатской стражи" заявила, что во время пребывания в горах намерена также продемонстрировать украинцам исцеляющую силу гор. Об этом она сообщила на видео, которое обнародовала 22 сентября в Facebook.

"Я делаю все, чтобы мы почти не ходили в аптеки. Я верю, что весь мой драйв может быть использован для того, чтобы наше здоровье стало нашим капиталом", – заявила певица.

Она подчеркнула, что, помимо сохранения карпатских лесов, хочет воплотить в жизнь проект по исцелению человека под названием HeartBit – жизнь под удары сердца.

"Мы заинтересованы, чтобы человеческая энергия была монетизирована. Тогда у нас появляется совсем другая мотивация быть здоровым и слово "исцеление" приобретает совсем другое значение. Когда мы, вдохновленные, ликуем в единении с природой, происходит революционная регенерация – наш организм обновляется за миг", – подчеркнула певица.

Чтобы ощутить исцеление, певица призывает приехать в горы и принять образ жизни местных жителей.

В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

15 сентября 2020 года певица заявила, что начинает проект "Карпатская стража", в рамках которого намерена совершить восхождение в пределах Карпатского национального природного парка и побывать там, где происходит вырубка леса.