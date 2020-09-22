Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2020
 
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Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал

Украинская певица Руслана, которая 15 сентября отправилась в Карпаты с целью обратить внимание общества на необходимость сохранения природы гор, кроме сохранения лесов, намерена также реализовать проект по исцелению человека под названием HeartBit – жизнь под удары сердца.

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Руслана: Я делаю все, чтобы мы почти не ходили в аптеки
Руслана: Я делаю все, чтобы мы почти не ходили в аптеки
Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

Украинская певица Руслана на четвертый день проекта "Карпатской стражи" заявила, что во время пребывания в горах намерена также продемонстрировать украинцам исцеляющую силу гор. Об этом она сообщила на видео, которое обнародовала 22 сентября в Facebook. 

"Я делаю все, чтобы мы почти не ходили в аптеки. Я верю, что весь мой драйв может быть использован для того, чтобы наше здоровье стало нашим капиталом", – заявила певица.

Она подчеркнула, что, помимо сохранения карпатских лесов, хочет воплотить в жизнь проект по исцелению человека под названием HeartBit – жизнь под удары сердца.

"Мы заинтересованы, чтобы человеческая энергия была монетизирована. Тогда у нас появляется совсем другая мотивация быть здоровым и слово "исцеление" приобретает совсем другое значение. Когда мы, вдохновленные, ликуем в единении с природой, происходит революционная регенерация – наш организм обновляется за миг", – подчеркнула певица. 

Чтобы ощутить исцеление, певица призывает приехать в горы и принять образ жизни местных жителей. 

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/videos/3470806082981577/

В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии. 

15 сентября 2020 года певица заявила, что начинает проект "Карпатская стража", в рамках которого намерена совершить восхождение в пределах Карпатского национального природного парка и побывать там, где происходит вырубка леса.

Теги: Руслана Лыжичко, Руслана
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