"Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Украинская певица Руслана на своем YouTube-канале презентовала видео "Карпаты. Место силы", в котором презентовала проект "Сохрани Карпаты". В ролик вошли реальные кадры, снятые в Карпатских горах. "Лысеющие горы, неудержимые наводнения и пустынные ветра... Это прелюдия к экологической катастрофе. Если вам кажется, что весь этот трэш – беда одного поселка в Карпатах или одного, пусть и немалого, региона, вы ошибаетесь. Это вызов всей Украине, каждому украинцу, это преступление перед всей планетой. Пора спасать Карпаты не от пожаров или болезней. Спасать от людей! Мы должны наконец понять, что спасая одно дерево, мы спасаем целую планету", – заявила Руслана. Певица обратилась к общественности с просьбой показать видео "Карпаты. Место силы" как можно большему количеству людей. "Думаю, что большинство из вас хотя бы раз были в Карпах и полюбили эти леса. Напишите от себя ту информацию, которую считаете нужной, с хэштегом #ЗбережиКарпати и #SaveKarpaty. Присылайте на Facebook-страницу Ruslana.Official фото, видео и точные места вырубок, которые выглядят для вас преступными. Мы выступаем с инициативой создания интерактивной карты лесов и вырубок по всей Украине. Я обращаюсь ко всем активистам, энтузиастам, экологам, неравнодушным людям с просьбой предоставлять нам информацию о вырубках для предотвращения масштабных экологических преступлений. Также мы готовим инициативу по засадке аутентичной лесной флорой мест вырубок", – рассказала певица.
Руслана: Я обращаюсь ко всем активистам, энтузиастам, экологам, неравнодушным людям с просьбой предоставлять нам информацию о вырубках для предотвращения масштабных экологических преступлений
Скриншот: RuslanaTube / YouTube
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