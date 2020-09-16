"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты

Украинская певица Руслана заявила, что за две недели пройдет определенный маршрут в Карпатах и побывает там, где происходит вырубка леса.

Руслана заявила, что из Карпат нужно сделать "мировую жемчужину" Фото:ruslana.lyzhychko / Instagram

Украинская певица Руслана на своей странице в Facebook сообщила, что находится в Карпатах и начинает свою "Карпатскую стражу" в помощь горам.

"Сегодня, 15 сентября, я начинаю свое дежурство в Карпатах – Карпатскую стражу – в защиту и сохранение бесценной красоты и экологии родных гор. Я здесь, чтобы популяризировать Карпаты на всю Европу и мир. Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия", – рассказала певица.

Она отметила, что провела съемку у Малых Горган, а 16 сентября совершит восхождение в пределах Карпатского национального природного парка.

Руслана заявила, что за две недели пройдет определенный маршрут в Карпатах и побывает там, где происходит вырубка леса.

Певица добавила, что из Карпат нужно сделать "мировую жемчужину".

В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.