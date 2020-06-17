"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом

По словам украинской певицы Русланы, она встретила своего лучшего друга пять лет назад и с тех пор не было момента, чтобы она о нем не думала.

Руслана: Ты готова на все ради его улыбки Фото:ruslana.lyzhychko / Instagram

Украинская певица Руслана на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена вместе со своей собакой по имени Чудо.

По словам певицы, пес является ее лучшим другом и вдохновителем, а появился он у нее пять лет назад.

"Не знаю, были ли за эти пять лет моменты, когда я о нем не думала. Любовь к нему настолько безгранична, что ты готова на все ради его улыбки", – поделилась эмоциями Руслана.

Певица также описала своего питомца как самого улыбчивого и ритмично лающего пса.

Неделю назад певица сообщила, что у нее умер пес по имени Левусь, которого она подобрала на улице маленьким щенком. По словам Русланы, питомец умер от болезни.

Руслана одержала победу на "Евровидении 2004" в Турции, исполнив композицию Wild Dances.

Она замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж певицы является ее продюсером и менеджером.