"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом

Украинская певица Руслана на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена вместе со своей собакой по имени Чудо.
По словам певицы, пес является ее лучшим другом и вдохновителем, а появился он у нее пять лет назад.
"Не знаю, были ли за эти пять лет моменты, когда я о нем не думала. Любовь к нему настолько безгранична, что ты готова на все ради его улыбки", – поделилась эмоциями Руслана.
Певица также описала своего питомца как самого улыбчивого и ритмично лающего пса.
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Рівно 5 років тому я знаи * шла свого наи * кращого друга і наи * сокровенніше Чудо! * Він – міи * натхненник. Це – серце, яке злилося з моі * м. Я не знаю, чи була протягом цих 5 років мить, коли би я не думала про нього. * Я вважаю свого собаку одним з наи * кращих подарунків, якии * може бути в житті. Любов до нього настільки безмежна, що ти готовии * на все заради и * ого радісних очеи * і щасливоі * усмішки. * Всі, хто знають Чудо, називають и * ого «собака-посміхака». И * ого усмішка – це справді щось надзвичаи * не. * Голос, яким він співає, вражає.Це можуть бути ультразвуки, подібні до тих, які видають дельфіни, а може бути дуже низькии * бас. * Він дуже ритмічно гавкає. Це наи * ритмічнішии * пес у світі. Напевно би він користувався попитом в американському шоубізі – такі неи * мовірні біти він створює своі * м гавкітом. Якби були реи * тинги собачих «хітів», то Чудо однозначно заи * мав би там лідируючі позиціі * . * Я хочу подякувати Долі і Богу за те, що саме в тои * момент я опинилися в Буковелі, де и * зустріла цього неи * мовірного собаку. Притуливши тоді и * ого до себе маленьким цуценям, я зрозуміла, що не відпущу вже и * ого ніколи. * Я хочу, щоби кожен з вас подивився на ці фото і задумався над тим, якого щастя ви себе позбавляєте, не маючи такого свого Чуда. Це не лише про те, щоби взяти собаку і турбуватися за нього. Наи * головніше – що завдяки цьому ви стаєте сильнішими у своі * х почуттях в мільярди разів. #Ruslana #Руслана #pets #dog #4paws2love #чотирилапещастя
Неделю назад певица сообщила, что у нее умер пес по имени Левусь, которого она подобрала на улице маленьким щенком. По словам Русланы, питомец умер от болезни.
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Сьогодні не стало мого друга, близької і рідної душі - мого Левуся. * Я підібрала його 5 років тому на вулиці маленьким цуценям, якого, як, на жаль, часто трапляється, люди викинули на вулицю. * На жаль, він не зміг подолати важку хворобу, але я дякую хлопцям-ветеринарам Павлу та Віталію за те, що вони до останнього подиха Левуся боролися за його життя. Важко і боляче... ледь тримаюсь... * Люди! Бережіть наших маленьких друзів! Не викидайте їх. Доглядайте за ними! Давайте зробимо все для всіх тваринок якнайкраще, як робили б це для себе! Вони варті того! Їх серця настільки віддані і чисті, що неможливо не відчути! * Мій Левусь... я плачу, але ти завжди будеш у моєму серці... Ти мій друг назавжди! #Ruslana #Руслана #pets #rainbowbridge
Руслана одержала победу на "Евровидении 2004" в Турции, исполнив композицию Wild Dances.
Она замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж певицы является ее продюсером и менеджером.