Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения

Украинской певице Руслане 24 мая исполнилось 47 лет.

Украинская певица Руслана спустя три дня после своего дня рождения опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в платье-кольчуге серебристого цвета с шоколадным тортом в руках.

"Я счастливый человек. У меня прекрасные родители и семья. У меня прекрасная земля. Я люблю свою страну", – написала певица.

В 2004 году Руслана одержала победу на "Евровидении 2004" в Турции, исполнив композицию Wild Dances.

Руслана замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж певицы является ее продюсером и менеджером. В интервью изданию Ivona певица заявила, что "боится без мужа сделать даже шаг".